外交學界：特朗普第二任對華鷹派手法有分歧

美國外交學界忙著分析特朗普第二任的外交政策 中評社華盛頓11月7日電（記者 余東暉）特朗普第二任會接過拜登政府的對華強硬接力棒，但整體風格和具體手法將發生重大變化。特朗普會重啟關稅戰，推動美中經濟全面脫鈎；在台灣問題上也會採取交易手法，但特朗普第二任內閣鷹派的對華手法仍會表現分歧。



這是美國外交期刊《外交政策》的判斷。特朗普勝選當天，在美國外交學界有影響力的《外交政策》網站馬上推出其自行撰述的關於特朗普第二任外交政策的系列分析報導，對華政策首當其衝。



文章指出，拜登將把接力棒交還給特朗普。拜登政府在很大程度上繼承了特朗普第一任對中國的強硬態度，而特朗普第二任會繼續將中國視為美國最大的國家安全挑戰。但在具體問題和整體風格上，特朗普第二任將帶來重大變化。



就像他的第一個任期一樣，特朗普的首要目標是貿易。特朗普10月接受《華爾街日報》採訪時表示，“關稅”是“字典裡最美的詞”，他對中國最明確的優先事項是重新啟動他在2018年開始的貿易戰。



特朗普的競選網站呼籲減少美國在所有必需品上對中國的依賴。拜登維持了特朗普最初的關稅，並增加了一些額外的關稅；特朗普準備走得更遠。特朗普承諾對所有從中國進口的商品徵收至少60%的關稅，這將使他更接近於其最親密的顧問所支持的世界兩個最大經濟體的“全面脫鈎”。