銀發經濟工作組首次會議　制訂項目措施

圖：“促進銀發經濟工作組”昨日舉行首次會議。（大公報） 中評社北京11月8日電／據大公報消息，政務司副司長卓永興昨日主持“促進銀發經濟工作組”首次會議，開展統籌相關政策局在促進銀發經濟方面的工作計劃。卓永興表示，各政策局未來半年就其政策範疇落實工作計劃的細節安排，目標是明年上半年內制訂推進的項目和措施；工作組會檢視各政策局的工作進度，以期相關項目及措施能盡快落實。



行政長官在2024年施政報告宣布成立由政務司副司長擔任組長的工作組，今年年底前開展工作，循促進銀色消費、發展銀色產業、推廣銀色品質保證、推廣銀色財務及保障安排和釋放銀色生產動力五個範疇推出措施，滿足日益增長的銀發市場的需要，並協助業界把握商機。



在昨日會議上，工作組檢視五個範疇下各政策局的初步工作方向，以及討論如何加強相關政策局及部門的協作，並要求各政策局及部門進一步在其工作範疇加入支持銀發經濟的元素，深化有關工作，以共建銀發友善社會，加速推動發展銀發經濟。



卓永興表示，積極應對人口老齡化，大力發展銀發經濟，事關民生福祉。銀發經濟覆蓋面廣、產業鏈長、市場增長迅速，蘊含巨大發展動能，要加速發展銀發產業，當中涉及眾多政策的配合。工作組將統籌相關政策局，協力循行政長官提出的五個範疇制訂措施，務實推動各項支持政策措施，從而提升銀發經濟整體規模，一方面為本港經濟注入活力並帶動整體經濟發展，另一方面促進培育優質銀色產品和服務模式，讓長者共享發展成果。



工作組其他成員包括商務及經濟發展局局長（副組長）、勞工及福利局局長、創新科技及工業局局長、財經事務及庫務局局長，以及醫務衛生局局長。