石破茂致電特朗普：最快本月訪美

圖：日本東京街頭的大屏幕6日播放美國大選計票情況。／法新社 中評社北京11月8日電／據大公報消息，綜合共同社、韓聯社報導：日本首相石破茂6日祝賀特朗普再次當選美國總統，7日與其舉行電話會談。石破茂稱，雙方確認了盡早見面的計劃。據悉，石破茂正在考慮本月18日至19日在巴西參加二十國集團（G20）峰會後順路訪美。



7日，石破茂與特朗普進行了約5分鐘的電話會談。石破茂稱，特朗普給他的印象是“能坦誠對話的人”，雙方就將美日同盟提升至更高維度達成一致，並同意盡早舉行面對面會談。被問及特朗普可能要求日本增加駐日美軍的駐留費用或增加防衛開支時，石破茂稱，這一問題並未在電話會談中討論。2016年特朗普當選美國總統後，時任日本首相安倍晉三便第一時間赴美與其會面，成為特朗普會見的第一個外國首腦。



日本自民黨和公明黨執政聯盟在10月27日舉行的議會選舉中未能保住過半議席，石破茂的首相之位一度岌岌可危。日本將於本月11日舉行特別國會，進行首相指名選舉。日媒表示，若首輪投票沒有候選人獲得過半數選票，前兩名候選人將進入決勝輪，得票多者成為首相。儘管石破茂難以直接在首輪投票中勝出，但得票數預計多於在野黨陣營，仍能保住首相之位。



韓國總統尹錫悅7日同特朗普通電話約12分鐘，同樣就盡早會晤達成共識。韓方表示，雙方共享了關於朝鮮的情報。