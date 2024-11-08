網評：大選後美國國內政治對全球的嚴峻挑戰

中評社北京11月8日電／網盤：美國國內政治對全球的嚴峻挑戰



來源：大公報 作者：周八駿



美國第47任總統選舉投票結果塵埃落定，特朗普重返白宮已成定局，共和黨更取得國會參議院的控制權，並有望掌控眾議院。哈里斯雖然承認落敗，並呼籲支持者接受選舉結果，但部分支持者或不會輕易接受事實，有關若幹州或更下層地方點票結果是否可靠的爭論，可能訴諸司法機關。更嚴重的是，這一次選舉，是美國國內政治的分水嶺。美國將陷入內亂，甚至陷入某種意義和程度的內戰。對此，筆者在另一篇文章中分析。



本文討論的是，作為全球最大霸權，美國國內政治陷入混亂甚至內戰會帶給世界什麼樣的影響？展開來則是三個問題：



第一、內部陷入混亂甚至內戰的美國，能夠承擔其政治人物和精英們一直自命不凡的領導全球的責任嗎？



第二、全球治理赤字愈益嚴重，叠加全球和平赤字、發展赤字、安全赤字愈益惡化，對人類意味著什麼？



第三、中國和“全球南方”如何應對局勢不斷演變？2020年美國第46任總統選舉後不久，美國國內政治便開始向內亂甚至內戰蛻變。第47任總統競選拉開帷幕後，蛻變加速。



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拜登是以“美國必須再次領導世界”為宗旨出任美國第46任總統的。但是，在他結束四年任期時，美國的領導力和戰略能力較他入主白宮時明顯退化。這一點的直接證明是，拜登政府的國務卿布林肯和中央情報局局長伯恩斯分別承認美國已經不再能夠說了算。這一點的間接證明是，布林肯、伯恩斯和白宮國家安全顧問沙利文等拜登政府要員，一再稱中國是美國有史以來最大對手。敵華和恐華，反證美國全球地位顯著滑落。陷入內亂甚至內戰的美國，將更無法對全球事務展示領導力。

