網評：特朗普上台後的美對港政策研判

中評社北京11月8日電／網盤：特朗普上台後的美對港政策研判



來源：大公報 作者：黃復觀



特朗普重返白宮，其口號依然是“美國優先”，因此未來四年美國外交政策必然會有所改變。鑒於過去的“特朗普主義”特徵，以及在利用香港遏制中國發展的既定政策之下，香港發展可能會面臨新的阻力。本文僅從貿易、科技以及地緣政治的三個層面，對此嘗試作出分析。



第一，貿易衝突激化。



特朗普兩次當選，其中一個核心政策就是保護美國的本地產業及就業，以所謂不公平貿易、不公平競爭為由，攻擊中國等國家對美國造成了實質性的損害。此番再度上台，利用貿易關稅手段以求獲得短期政治利益回報，是一個顯性的選項。



特朗普首屆四年任期中，將中國列為經貿領域的主要競爭對手。在單邊主義影響下所開展的“232”、“201”、“301”貿易調查是主要的手段之一，除上述貿易調查外，美國國際貿易委員還對從中國進口到美國的碳鋼和合金鋼產品進行了“337調查”，對中國輸美的通用鋁合金板進行了“雙反調查”等等。而鑒於如今中國在一些關鍵產業領域的領先地位，美國很可能再啟惡意的針對性“調查”，以求達到遏制中國領先地位。不僅如此，特朗普早前對媒體表示，當選後會大幅提升對華關稅至最高100%。



警惕以新範式打擊貿易地位



對華貿易衝突加劇，香港作為一個主要依靠轉口貿易的經濟體，必然會受到牽連。但美港貿易具有一定的特殊性，簡單而言，美國更需要對港貿易。例如，2023年美國是香港第三大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額為4722億港元。2022年，香港向美國直接投資約為1642億港元，排名第八位。美國對香港的貿易順差過去10年達2715億美元，是其全球貿易夥伴中最高。

