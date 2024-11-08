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世界古典學大會舉辦古典藝術專場演出
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2024-11-08 11:57:45
11月6日，演職人員在表演民族舞劇《孔子》片段。（新華社）
中評社北京11月8日電／據新華社消息，11月6日，首屆世界古典學大會在北京國家博物館舉辦專場文化演出，中國歌劇舞劇院的藝術家們在舞台上展現中西藝術之美。
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