新界破非法賽車案　拘教師護士等14人

中評社北京11月8日電／據大公報消息，非法賽車、改車，害人害己，飆車發出的高強噪音更令附近居民飽受困擾！自《大公報》今年3月26日刊出“多區飆車噪音擾民 議員促加強執法”的專題報導後，警方連月不斷打擊非法賽車及改裝車。



新界北總區交通部針對即將在澳門舉行的賽車活動，在過去2個月展開“奔駒”行動，共偵緝6宗非法賽車案，拘捕14人，部分人報稱教師、護士及職業司機等。當中有私家車以高出限速2倍多的時速，在彎多路窄的路面追逐狂飆，完全無視道路安全。有議員及專家建議政府科技執法，並參考外國做法，加重執法罰則，阻止非法改車活動。＼大公報記者 盛德文



警方昨日（7日）簡介案情表示，針對本月中旬澳門舉行的賽車活動，新界北總區交通部在9月及10月，展開代號“奔駒”反非法賽車行動。以情報主導，配合科技搜證，對區內的非法賽車黑點，包括荃錦公路及屯門公路進行針對性部署及錄影搜證。



50公裡限速開至135公裡



警方就行動中拍攝到的片段，經深入情報收集及調查後，鎖定涉案目標人士。於上月28日至本月1日清晨時分，在香港多處地方展開拘捕行動，以涉嫌“非法賽車”及“駕駛時沒有第三者保險”等罪名拘捕14名本地男子（20至33歲），搜出全部14輛涉案私家車，全部車輛已被扣查作進一步檢驗。



警方表示，偵破的6宗非法賽車案，其中3宗案件涉及8輛私家車在荃錦公路非法賽車。部分車輛在荃錦公路不斷高速來回“跑圈”，並於一段限速50公裡彎多路窄的路面，以時速高達135公裡狂飆，又在彎位多次橫越雙白線進行追逐。



另外3宗案件涉及6輛私家車，被發現分別在屯門公路和吐露港公路等主幹道非法賽車。其中1宗案件涉及2輛私家車，被發現由屯門公路經汀九橋互相追逐約18公裡至青葵公路。有車輛在一段限速80公裡的路面，以時速157公裡左穿右插，完全無視其他道路使用者安全。

