大熊貓龍鳳胎百日慶　兩周後派紅雞蛋豬腳姜

中評社北京11月8日電／據大公報消息，在8月15日出生的港產大熊貓龍鳳胎“家姐”、“細佬”，出生快滿100日，海洋公園昨日宣布，將會於11月23及24日大搞“百日慶”，推出一系列大熊貓主題的驚喜活動，包括大派紅雞蛋和豬腳姜醋。榮升爸爸的大熊貓“樂樂”也快將放完“侍產假”，準備強勢回歸熊貓館，跟大家見面。



鄭晴與不少大熊貓粉絲和契爺契媽，這兩個多月來，每日追看“家姐”、“細佬”的一舉一動。園方宣布由11月23日起，在園內“威威劇場”，每天中午12時及下午2時，透過巨型LED熒幕實時直播“家姐”、“細佬”的可愛日常，每節約30分鐘，讓遊客一齊見證這對龍鳳胎的健康成長之路。



“家姐”、“細佬”由出生時衹有手掌大小的粉紅色BB，長大成為一對活潑可愛的熊貓寶寶。園方逐一記錄牠們每個特別時刻，將會舉辦一場絕密相展，在11月23至24日於亞洲動物天地展出。



中國傳統中，紅雞蛋在滿月和百日宴上象徵好意頭。海洋公園按照傳統習俗，在11月23日及24日上午10時，在海洋公園入口大派這份喜慶小禮物，公園內亦會免費贈送百日宴必備的豬腳姜醋，兩者都是數量有限，送完即止。



大熊貓館同日重開



海洋公園的朋友告訴鄭晴，“大熊貓之旅”因為大熊貓寶寶出世而暫停開放三個月後，將於11月23日起重新開放，大熊貓爸爸“樂樂”率先跟大家見面，好鄰居小熊貓也會在場支持。多款大熊貓雙胞胎產品，包括趣致的鑰匙圈、A4文件夾、磁石貼、明信片、卡套和透明拼圖相架，陸續在園內發售，大家萬勿錯過啦！