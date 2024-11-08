何永賢：﻿助青年儲蓄置業　當局研可行性

中評社北京11月8日電／據大公報消息，立法會昨日通過無約束力議員議案，要求政府進一步完善房屋階梯，多名議員希望政府設立青年儲蓄置業計劃，建議政府在青年宿舍的租金，預留一部分作為青年儲蓄。房屋局局長何永賢回應表示，對協助青年置業的不同建議，均持開放態度，將會認真研究細節，包括投資安排是否具吸引力，讓計劃切實可行。



施政報告宣布將會以立法方式制定“簡朴房”規管制度，何永賢表示，對受執法行動影響但不符合申請公屋資格的部分㓥房居民，政府會按需要協助他們在私人市場尋覓搬遷居所，亦會靈活調配其他房屋資源。＼大公報記者 賴振雄 戴靜文



民建聯議員鄭泳舜於本周三在立法會提出“進一步完善房屋階梯”的議員議案，他說希望更聚焦討論各階層面對的居住問題，讓住在劣質㓥房內的居民，不用繼續住在水深火熱的惡劣環境中，市民可實現向上流動的目標，提升居住幸福感。立法會議員龍漢標、梁文廣、陳穎欣、洪雯、梁毓偉及蘇長榮提出修正案。



何永賢：30歲以下申請公屋減半



多名議員發言時，充分肯定政府規管劣質㓥房工作，但普遍認為政府必須找出多人同住的“簡朴房”，針對該類住客提供更多支援服務。工聯會鄧家彪建議，取締劣質㓥房應以兒童利益為先，要求業主需申報有小童的租客資料，以便當局能提供過渡性房屋和其他相應的社會服務資訊。



何永賢在議案總結發言時表示，輪候公屋人數在過去五年來顯著下跌，一般申請者的數目對比2020年已下跌20%，30歲以下的一般申請者減少46%，30歲以下的單身申請者新增人數下跌50%，反映公屋申請隊伍一直在縮短。政府已覓得足夠土地滿足未來十年公營房屋供應目標，令已申請公屋的市民，包括超過四成已申請公屋的㓥房住戶，及近兩成未來可能符合資格申請公屋的㓥房住戶，可以更快“上樓”。

