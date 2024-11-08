社福界訪韶關　感受國家高速發展

中評社北京11月8日電／據大公報消息，香港社福界心連心大行動（簡稱“心連心”）及心連心學院於本月7日至9日舉行“香港萬千社工看祖國─‘心連心’韶關交流團”，並首次安排高鐵專列前往韶關，來自超過80間營辦津助福利服務的非政府機構約400名同工參加交流團，實地考察韶關在養老、助弱等方面的發展現狀以及感受當地人文底蘊。勞工及福利局局長孫玉菡昨日（7日）上午在香港西九龍高鐵站出席主持啟動禮。



獲特區政府專項基金支持



特區政府早前設立5億元專項基金，當中預留1億元包括支持機構員工參加內地交流團。孫玉菡表示，舉辦交流團的費用是特區政府透過專項基金出的，政府出錢、心連心出力，大家則出心、出時間、出熱情，他希望團員能抱著交流心態實地看看國家發展，分享韶關之行的所見所聞。



出席啟動禮的主禮嘉賓還包括：中央政府駐港聯絡辦社會工作部部長羅建君、勞工及福利局副局長何啟明、社會福利署署長李佩詩、中央政府駐港聯絡辦社會工作部副部長周和，香港社福界心連心大行動主席、全國政協委員管浩鳴，香港社福界心連心大行動副主席、心連心學院院長譚贛蘭等。



據瞭解，“心連心”及心連心學院致力以“同心圓”團結香港社福界，其中包括積極促進香港與內地社福服務相互提升，計劃未來幾年舉辦一系列“香港萬千社工看祖國”交流團。其中首團“香港萬千社工看祖國”交流團已於今年5月31日至6月2日出訪潮州，完成3天2晚的考察。