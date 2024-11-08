﻿維護國安挑戰賽得獎者：參賽獲益良多

中評社北京11月8日電／據大公報消息，“維護國家安全－全民問答挑戰賽”頒獎典禮昨日（7日）在何文田九龍總商會大廈舉行。保安局局長鄧炳強在典禮致辭時表示，有關活動大大增強了市民維護國家安全的意識，呼籲大家將維護國家安全的知識多分享給身邊朋友，一起成為維護國家安全的推廣者。多位得獎學生接受訪問時表示，參賽的過程讓大家充分認識有關國家安全的知識，更有獲獎者通過學習瞭解改變了過去對香港國安法的誤解，他們建議特區政府多以常識問答比賽或動漫方式推行國安教育，會更易令人感興趣。



挑戰賽於今年9月1日至30日舉行，比賽反應熱烈，有逾百間學校參與，吸引逾45.26萬人次參與，共16位參賽者獲獎。挑戰賽由香港商報主辦，政制及內地事務局作指導機構，保安局作支持機構，並獲大公報、文匯報等多間傳媒作支持媒體等，鄧炳強等多位主禮嘉賓出席典禮。挑戰賽以香港國安法及《維護國家安全條例》的內容及知識為基礎，讓參賽者在網上作答選擇題及判斷題，參加次數不限，答對最多、時間最快的前16位參賽者可獲獎，設冠軍一名、亞軍兩名、季軍3名、優異獎10名。



以23秒答對全部20條題目奪得冠軍的南屯門官立中學中三學生歐天豪表示，自己為準備今次挑戰賽，特意做了很久的資料搜集，上網閱讀了大量涉及維護國家安全的資料，充分認識到有關法例內容等，獲益良多。他認為，透過比賽激勵學生參加國安教育，有獎可領，真的不錯，並覺得學校可以舉辦多些國安教育活動。



鄧炳強在致辭時表示，雖然香港已經完成了基本法第二十三條立法的憲政責任，但國家安全的風險可以突如其來，市民不能掉以輕心，需要保持警惕，加強國家安全教育宣傳和推廣最為重要。因此，形成一個知法、守法、護法的社會風氣，是保安局今年的重點工作之一。