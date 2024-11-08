律政司：倡建灣區律師平台　凝聚專業力量

中評社北京11月8日電／據大公報消息，律政司昨日首次舉辦粵港澳大灣區律師交流酒會，匯聚超過150名內地、澳門和香港法律界人士，包括廣東省律師協會、大灣區內地九市律師協會、澳門律師公會，以及香港法律專業團體的代表、眾多大灣區律師以及立法會議員等，共商推動大灣區法治建設的工作。律政司副司長張國鈞表示，期望盡快落實成立建立大灣區律師平台組織，凝聚大灣區法律服務的專業力量，貢獻大灣區高質量發展。



發揮三大作用



張國鈞表示，目前有超過480名港澳律師獲發粵港澳律師執業證，希望可以在大灣區大展拳腳。律政司就大灣區的工作咨詢各持份者意見，當中各大灣區律師均認為有必要盡快建立平台組織，以促進大灣區律師之間的交流和能力建設，讓業界能夠更好地參與大灣區的建設工作。他指出，建立平台組織既是施政報告的政策措施，亦是律政司《粵港澳大灣區法治建設行動綱領》中的一項重要行動措施，目的是凝聚大灣區法律服務的專業力量，促進本港結合大灣區優勢，相互擴容，並發揮粵港澳大灣區律師獨特的優勢，貢獻大灣區高質量發展。



張國鈞介紹，平台組織將以大灣區律師為主要成員，初步構想將發揮三大作用，包括：更有系統地推進大灣區律師的培訓和專業交流；建立和發展大灣區律師的隊伍；以及打造和推廣大灣區律師的品牌，助力國家涉外法治建設。律政司期望在敲定構建平台組織細節後，盡快落實成立組織，以回應業界的強烈訴求。他還表示，平台組織配合將啟動成立的香港國際法律人才培訓學院，使香港充分發揮“一國兩制”的制度優勢，回應區內外對涉外法律人才的殷切需求，把握大灣區機遇，為國家高質量發展作出更大貢獻。



廣東省司法廳廳長陳旭東和澳門特別行政區政府法務局局長梁穎妍亦有出席。