林定國：協同聚變　建設法治灣區

中評社北京11月8日電／據大公報消息，由律政司主辦的“法治灣區 協同聚變”主題論壇昨日在香港會議展覽中心舉行，來自粵港澳大灣區及其他中國內地城市的政府官員、專家學者和法律業界代表，就法治灣區建設的主題展開深入探討。該論壇是“香港法律周2024”的系列活動之一。律政司司長林定國致辭時強調，法律界應以“協同聚變”四個字，呼應建設法治灣區的政策方針。



林定國表示，要充分釋放粵港澳大灣區的發展動能，離不開良好的法治保駕護航。香港清晰明確的法律原則、與國際接軌的普通法制度、公開透明的司法程序、廉潔公正的執法機構、嚴謹專業的法律人才，都是香港引以為傲的法治制度優勢，可以為大灣區法制融合以及法治建設作出貢獻。



林定國以論壇主題“協同聚變”總結法治灣區建設：“協”即“加強協作”，望大灣區內不同司法管轄區之間的制度與規則能互相協調、協同發展；“同”指“規則連通”，粵港澳三地在兼顧各自制度優勢的同時，推動某些領域的規則統一；“變”即“改革求變”，用創造性思維應對不斷出現的新形勢、新挑戰；而“聚”則指“匯聚智慧”，希望推動設立粵港澳大灣區法律資訊平台以及大灣區律師的特定平台組織，匯聚區內的法律資訊和人才。



以高質量法治推動高質量發展



廣東省司法廳廳長陳旭東致辭表示，法治灣區建設關鍵在於更好地融入國家高質量發展的大局，在推動高質量發展、實現中國式現代化方面，大灣區承擔著十分重要且獨特的使命。未來的灣區法治合作，一方面要繼續鞏固和拓展現有的成果和優勢，另一方面還要將目光更多投向低空經濟、數字經濟、海洋經濟、人工智能等新興領域，以高質量法治推動高質量發展。

