大灣區試點長者醫療券　擬明年底覆蓋九市

中評社北京11月8日電／據大公報消息，長者醫療券大灣區試點計劃今年6月起開始，醫務衛生局數字表示，至今共有5518名合資格長者曾在計劃下的醫療機構使用醫療券，支付門診醫療護理服務費用，共涉及8660宗交易，申領交易總額約1090萬港元。



根據醫務衛生局和衛生署提交給立法會衛生事務委員會的文件顯示，最多人使用的機構為提供牙科醫療護理服務的深圳愛康健口腔醫院，在該機構加入計劃的79日期間，共有3684人使用，4868宗申領，每日平均有62宗申領。在金額方面，在該機構的總申領金額達到約829.5萬港元，平均每宗申領約1700港元。



至於按每日平均申領人數來說，排名第二是提供13項服務的中山陳星海中西醫結合醫院，每日平均有12人申領。而排第三的是深圳新風和睦家醫院，每日平均有11人申領。



在使用醫療券的服務類別分布方面，24.12%的使用是用作預防，49.49%是用作跟進／監察慢性病症，9.68%是用作治理急性病症，而16.71%是用作復康。



局方表示，在試點計劃開通後，香港的社會反應非常正面，受惠長者認為大灣區內新增服務點，大大增加便利性，也讓他們有更多就醫選擇。今年的施政報告宣布擴展試點計劃至大灣區九個內地城市，當局正在籌備進一步增設服務點，目標是九個城市全覆蓋，初步計劃是在明年第四季或以前開展相關安排。