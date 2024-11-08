進校園講國情　友好協進會表彰49位講者

中評社北京11月8日電／據大公報消息，香港友好協進會（友協）昨日舉辦“進校園 講國情”表彰座談會，對15年來參與“進校園 講國情”活動超過10次的講者給予表彰，共有49位講者受嘉許。香港友好協進會會長譚錦球致辭時提到，“進校園 講國情”活動從2010年舉辦至今，共有198位講者參與，其間雖然經歷了黑暴和疫情等各種考驗，但講者們不辭辛苦、精心準備、滿腔熱情地與超過35萬名香港師生分享交流，深化他們對國情認知，相信講者們的付出日後一定會結出愛國愛港的豐碩果實。



走進校園 講好愛國故事



本年度“進校園 講國情”活動的主題包括中國的環保和再生能源應用、“一國兩制”與基本法、國安法、大灣區發展和香港機遇，以及網絡安全等。譚錦球表示，是次表彰座談會目的，旨在弘揚坐言起行、腳踏實地、默默奉獻的崇高精神，激勵鞭策更多的人大代表、政協委員參與，共同為推進青少年教育工作而努力。



此次活動表彰名單由友協“進校園 講國情”召集人王惠貞宣讀，而在頒發嘉許狀後，還有八位講者代表發言，分享為香港師生講述國情的體會，分別是全國政協常委唐英年、原全國政協委員王䓪鳴、全國政協委員黃錦輝、全國人大代表馬逢國、原全國人大代表曹宏威、原全國政協委員周永健、全國人大代表吳秋北、全國人大代表陳勇。



唐英年提到，國家主席習近平經常提醒“少年強則國強、少年進步則國進步”，青少年是國家的未來，必須好好栽培。他表示，透過跟學生分享國家前景和最新發展，希望能夠培養學生知民情、解民憂、暖人心；又提到自己到學校分享時，會留多點時間讓學生提問，從他們的提問中瞭解到很多學生對國家的展望，對個人未來發展充滿期盼，但亦對如何在競爭中尋找自身定位，發揮香港優勢充滿疑惑。唐英年強調，要讓香港青少年人知道“一國兩制”就是史無前例的優勢，鼓勵他們要好好讀書，同時必須愛國，也需要對國家有貢獻，成為高質量發展的棟梁。



王䓪鳴提出三個願望：堅守初心、堅定不移、堅持到底。她表示，走進校園，講好愛國故事是大家的責任，活動開始至今15年，並非一帆風順，依靠大家堅定不移的心成功克服黑暴和疫情，未來應繼續努力，強調應繼續堅持舉辦“進校園 講國情”活動，讓每個青少年認識國家及愛國。

