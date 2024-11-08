中評社北京11月8日電／網評：讓改革決心轉化為成果



來源：大公報 作者：譚錦球



特首李家超早前發表任內第三份施政報告，題為《齊改革同發展 惠民生建未來》。改革是這份施政報告的主線，以發展和民生為落點，提出系列措施，期望透過推行改革，為香港經濟發展注入新的動能，改善民生，提升市民生活質量。如特首所言，2024年是一個安全獲得保障的時期，是全力出擊、由治及興的時期。在這關鍵時刻，如何使改革決心轉化為成果，至為關鍵。



今年的施政報告重點是改革求變、發掘新增長點。為此，特區政府提出成立四個委員會和工作小組，強化領導及跨政策統籌機制，包括：“教育、科技和人才委員會”、“發展低空經濟工作組”、“發展旅遊熱點工作組”、“促進銀發經濟工作組”。其中由政務司副司長卓永興主持的“促進銀發經濟工作組”昨日舉行首次會議，而“發展旅遊熱點工作組”亦會在今日舉行第一次會議。



為發掘新經濟增長點，特首提出要因地制宜發展新質生產力，包括發展低空經濟，設立百億元創科產業引導基金，投資策略性新興和未來產業，推動新能源發展等；包括建立國際黃金交易市場、加快綠色航運中心建設等；也包括打造香港成為國際高端人才集聚高地等。



定期檢討及時優化政策



今年施政報告最大的民生舉措，是宣布政府將有序取締劣質㓥房，以立法方式制訂住宅樓宇分間單位出租制度，合標單位取名“簡朴房”。政府預計明年完成立法，並設立12至18個月的㓥房登記期和1至2年的寬限期，作為過渡安排。

