中評社北京11月8日電／網評：香港有足夠底氣應對新挑戰



來源：大公報 作者：卓 銘



特朗普時隔四年再度入主白宮，將對世界產生深遠影響。作為一個細小而高度外向型的經濟體，香港也必然會捲入其中。但需要看到的是，香港不必太過憂慮，因為不管當選的是特朗普還是哈里斯，不管美國的反華政策會更強烈還是有所收斂，香港的最優先任務始終是謀發展、拚經濟。國際政治環境固然會對香港的發展之路或多或少造成影響，但不會影響我們的目標。變局當前，香港社會最需要的就是堅定信心、團結一致，這才是化解風險的“萬靈藥”。



在今次大選中，如果當選的是哈里斯，那很大可能只是現任拜登政府的“2.0版”，因此特朗普當選不管從政治還是其個人風格而言，都為未來中美關係增添更多不明朗因素。回顧特朗普上一個任期，先是開啟對華貿易戰，並正式將中國定義為美國的主要競爭對手。對香港，他曾簽署所謂的《香港人權與民主法》、《香港自治法》，取消了香港的單獨關稅區地位和特別貿易待遇，禁止香港進口產品標示“香港製造”。可以說，根據“往績”，特朗普確實不是一個對華特別友善的美國總統。



而這次特朗普勝選，不止其個人重返總統寶座，連共和黨也拿下參眾兩院的控制權，堪稱“三權合一”，特朗普完全有可能會採取更激烈的對華對港政策。事實上，他在競選時已提到要對所有中國出口商品徵收60%關稅。



從這幾點看的話，也許未來中美關係確實不容樂觀。然而，香港社會也不必過分憂慮，不論新一任美國總統是否特朗普，香港都一樣有底氣，繼續堅定不移地全力謀求發展。這主要是建基於內外兩方面的因素：

