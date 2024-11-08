日本漫畫家水木茂紀念館一督

中評社北京11月8日電／據大公報消息，日本有豐富的“妖怪傳說”，從經典的妖怪漫畫作品《鬼太郎》、《犬夜叉》，到近年熱門的動漫《鬼滅之刃》等，都體現了日本獨特的“妖怪文化”。上月底，香港開通直飛日本鳥取縣米子市的定期航班，筆者搭乘該航線首航，前往這個充滿“妖怪故事”的地方。



鳥取縣是日本著名漫畫家水木茂的故鄉，他創作的《鬼太郎》深入人心，讓人們對妖怪的世界充滿好奇。另一位知名漫畫家、《名偵探柯南》作者青山剛昌也出生於此。因而，這里有多個與他們作品相關的紀念館和特色景點，成為漫畫迷心目中的“朝聖之地”。



筆者此行參觀了水木茂紀念館，甫進門就見到“鬼太郎”角色雕像（附圖）。工作人員介紹，該紀念館在經過整修後於今年四月重新開放，這座紀念館一直以來都是水木茂的粉絲和妖怪文化愛好者的重要去處，館內展示著水木茂的漫畫作品以及他在生前收集的妖怪收藏品。



全新裝修後的水木茂紀念館，以《鬼太郎》等代表作為中心，展出許多新藏品，讓參觀者更深入瞭解水木茂的創作理念和藝術風格。其中，最引人注目的是水木茂的漫畫手稿，這些珍貴的原稿讓觀者得以近距離欣賞到他經典作品的創作過程。透過這些作品，我們能感受到水木茂所傳達的故事與情感，這些故事不僅僅是妖怪的冒險，更反映了他對生活的深刻理解和對人性的思考。



工作人員表示，當前展覽內容比整修前更加細致，無論是漫畫迷，還是對日本文化感興趣的遊客，相信都能在這里找到靈感。