參加灣區延伸學習　浸大國際生收穫豐

中評社北京11月8日電／據大公報消息，香港浸會大學（浸大）“大灣區延伸學習計劃”為本地及非本地本科生、海外交流生提供在浸大九龍塘校區與位於珠海的北京師範大學—香港浸會大學聯合國際學院（北師港浸大）“一校兩園，雙城體驗”的獨特學習體驗，並為國際學生開展為期三日的珠海校園深度體驗之旅。浸大國際事務處總監李雲英表示，這有助推進施政報告提出的打造“留學香港”品牌。



有助打造“留學香港”品牌



浸大以“一所大學，兩個校園”的概念為學生提供獨特的學習體驗，在2023／24學年開展“大灣區延伸學習計劃”為學生提供資助，讓本地及非本地本科生、交流一個學年的海外交流生在浸大九龍塘校區上課，也可選擇到北師港浸大珠海校區修讀一個學期或一個學年的學分課程，共有100人參加，2024／25學年增至140人參加。



李雲英表示，“大灣區延伸學習計劃”還為學生提供全球500強企業實習機會，舉行為期一周的游學團，創造與企業家和業界專家深入交流的機會，並舉辦各種中國文化體驗活動。她指出，參與“大灣區延伸學習計劃”的海外學生居多，約占七成，計劃透過提供多元化的教育和文化體驗，吸引來自世界各地的學生留學香港，有助推進施政報告提出的打造“留學香港”品牌。