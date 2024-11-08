浸大組頂尖專家小組　申辦新醫學院

中評社北京11月8日電／據大公報消息，施政報告提出政府支持本地大學籌建第三所醫學院，繼科技大學、理工大學先後提交開設新醫學院的建議書後，香港浸會大學加入競爭，昨日宣布就香港成立一所新醫學院提交意向書，為此已成立由頂尖醫學專家組成的籌備委員會。



浸大表示，憑借發展成熟的中醫藥學院提供專業課程，並營運診所服務，浸大在醫學教育和病人護理方面擁有豐富經驗。此外，浸大獲政府選定為香港首家中醫醫院“香港中醫醫院”的服務契約承辦機構，這是對浸大提供全面醫療教育和服務的實力和決心的肯定。＼大公報記者 郭如佳



浸大歡迎政府支持籌建第三所醫學院，並邀請有意開設新醫學院的本地大學提交建議書。浸大表示，校方的目標是成立一所全新的醫學院，在收生、招募人才、課程和臨床培訓設計，以至資助模式等方面均采納創新方式，確保與香港現有的醫學院相輔相成，同時維持穩定及可持續的財政基礎。



浸大已向由政府成立的“籌備新醫學院工作組”（工作組）聯席主席遞交意向書，表明在香港開設第三所醫學院的意願。為此，浸大已成立籌備委員會，成員由頂尖醫學專家組成。該委員會將制訂完善可行的建議書，向工作組闡述新醫學院的策略定位及功能，以確保下一代醫療專才不僅醫術高明，更是兼備同理心與品德高尚的醫護領袖。浸大表示，此舉回應了國家“十四五”規劃的方針，強調中、西醫並重，以及互相協作的發展模式。



浸大表示，學校在香港的跨學科教育和研究走在前沿，引領生物醫學的創新和轉化，具備理想條件提供全新的全面而創新醫學課程，以持有第一個學士學位的學生為對象，培育能夠塑造未來的醫療專業人士，回應人口老化和其他醫療議題所帶來的挑戰。浸大的全方位教育模式，結合最新的醫療科學、科技和實際經驗，能為學生奠定穩固基礎。大學有充足條件，進一步提升優質和具備影響力的生物醫學研究和創新水平，以期造福社會。



浸大校長衛炳江教授表示：“對於能夠有機會為擴展區內的醫學教育作出貢獻，我們感到十分興奮。浸大和其享譽全球的合作夥伴已準備就緒，以專業知識確保新醫學院順利成立。透過參照嚴謹的國際標準，並設計能夠培育和強化學生專業能力與執業資格的課程，浸大的建議將獲得本地及國際專業組織的肯定。”

