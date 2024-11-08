第二屆南太島國合作論壇在滬成功舉辦

所羅門群島前總理、現任財政與國庫部長梅納西·索加瓦雷以視頻形式向論壇致辭。圖源：主辦方供圖 中評社北京11月8日電／據人民網報導，11月6日，第二屆南太島國合作論壇在上海市青浦區舉行。論壇匯聚了來自中國和南太平洋國家的各界代表，各方在經貿合作、文化交流以及應對氣候變化、實現可持續發展等領域進行了深入交流和合作探討。



所羅門群島前總理、現任財政與國庫部長梅納西·索加瓦雷以視頻形式向論壇致辭。他表示，論壇為南太平洋國家與中國在多領域深化合作提供了廣闊平台，鞏固並豐富了現有的友好關係。論壇還為產自所羅門群島和其他南太平洋國家的特色產品，如金槍魚罐頭、木薯、海藻製品等進入中國提供了機會。



斐濟貿易合作、中小微企業和通信部常務秘書沙欣·阿里在論壇上表示，中國巨大的市場和科技創新為南太平洋國家帶來了新的發展機遇。他還指出，斐濟政府對於綠色、低碳、環保以及可持續發展非常重視，並將不斷滿足中國消費者的消費需求。斐濟政府也制定了有利於吸引外資的政策，歡迎各界投資者投資農業、漁業、礦業、旅遊業等。



所羅門群島駐華大使巴雷特·薩拉托還在論壇上提到，中所簽署互免持普通護照公民簽證協定將進一步為兩國人民往來帶來便利。