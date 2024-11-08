2024中老優秀電影巡映拉開序幕

2024年“露天電影院——中老優秀電影巡映”首映式11月5日在老撾國家文化宮舉辦。圖源：人民網 中評社北京11月8日電／據人民網報導，由中央廣播電視總台萬象調頻台、老撾新聞文化旅遊部電影局、中國南方電網有限責任公司共同主辦的2024年“露天電影院——中老優秀電影巡映”首映式5日在老撾國家文化宮舉辦。



老撾人民革命黨中央政治局委員、建國陣線中央委員會主席辛拉馮·庫派吞、中國駐老撾大使方虹出席開幕式。來自老撾政府、中資企業、社會各界的代表及在老華僑華人等近800人參加了首映式，觀看由活動主辦方譯配為老撾語的中國電影《雄獅少年》。



中國駐老撾大使方虹高度評價了露天電影院活動為中老文化交流作出的貢獻。她表示，電影是光與影的藝術，深受人民群眾喜愛，在推動不同文明交流互鑒中發揮著重要作用。電影交流是中老加強人文合作的一個縮影。希望以“露天電影院”為代表的文化交流主題活動能進一步增進兩國人民友誼與相互瞭解，促進文化交流借鑒，為中老命運共同體建設營造良好人文氛圍。



老撾新聞文化旅遊部副部長萬西·國穆說，“露天電影院——中老優秀電影巡映”活動展現了老中兩國傳統友誼和友好合作、守望相助的老中關係。7年多來，中央廣播電視總台和老撾電影局為老撾全國百姓帶來了喜劇片、功夫片、動畫片、紀錄片等內容豐富的中國優秀影片。題材多元、譯制精良的優秀影片，給觀眾帶來歡樂、讓大家瞭解更廣闊的世界。電影搭建起促進兩國民相親、心相通的一座橋梁。