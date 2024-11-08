七年進博的“變”與“不變”

這是11月4日拍攝的第七屆中國國際進口博覽會舉辦場地——國家會展中心（上海）外景。圖源：新華社 中評社北京11月8日電／據新華社報導，老朋友如約而至，新朋友紛至沓來，又是一年進博之約。作為世界上第一個以進口為主題的國家級展會，中國國際進口博覽會邁入第七個年頭。從中國向世界發出單向邀約，到如今中國和世界雙向奔赴的共同約定，開放的蛋糕在做大，合作的清單在拉長，共享的理念在升華，“四葉草”一次次見證中國和世界共同書寫新時代互惠共贏、共享未來的新篇章。



自2018年啟幕以來，從分享進博購物車裡的“大蛋糕”，到攜手探索新質生產力的大機遇，進博會提升了各國企業融入中國市場、扎根中國市場的深度、速度和廣度，也給了它們更多鏈接世界的機會。展館面積更大、參展企業更多，今年的東方之約磁力更強。129個國家和地區的3496家展商跨越山海前來赴約，國別（地區）數和企業數都超過上屆；參展的世界500強和行業龍頭企業達297家，創歷史新高；人文交流活動展示面積超過3.2萬平方米，為歷屆之最……這些數字折射出，近年來中國市場擴容提質，為各國企業帶來更加廣闊的拓展貿易、投資興業、創新應用的發展新空間。



從全球新品、前沿技術到創新服務，本屆進博會新意更濃，展示400多項代表性新產品新技術新服務。首次設立的新材料專區匯聚了來自美國、德國、日本、新加坡等的世界500強和行業龍頭企業，電子材料、生物材料、特種材料等高附加值產品集中亮相，科技同經濟在此深度融合。透過“新元素”“新面孔”，人們看到的是進博會平台的創新力，也是中國市場的活力。中國以創新為驅動、以全要素生產率提升為核心標誌的新質生產力，正在全球經濟版圖裡形成新的吸引力。



一路走來，進博會不斷煥“新”，但有些特質始終未變。中國與世界開放融通、共謀發展的決心和姿態始終如一。進博會是“中國越發展，就越開放”的生動例證，見證中國開放的大門越開越大。進博會始終踐行著中國對世界的承諾——“中國國際進口博覽會不僅要年年辦下去，而且要辦出水平、辦出成效、越辦越好”。一系列重大改革舉措漸次落地，豐碩的經貿合作成果為世界經濟持續注入能量。德勤中國主席蔣穎說：“通過進博會這個橋梁，我們相信，中國堅定不移推進高水平對外開放，將以更加開放的姿態，張開雙臂歡迎全球投資者，有力支持中國企業走向世界，為全球經濟注入更多活力。”