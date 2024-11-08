“交通燈”執政聯盟破裂　德國或提前大選

這是2022年5月20日在德國法蘭克福拍攝的德國財長林德納在七國集團財長和央行行長會議後出席新聞發布會的視頻直播畫面。圖源：新華社 中評社北京11月8日電／據新華社報導，德國總理奧拉夫·朔爾茨6日宣布解職財政部長克里斯蒂安·林德納。林德納遂率自由民主黨退出本屆聯合政府。這意味著朔爾茨領導的社會民主黨與自民黨、綠黨組成的“交通燈”執政聯盟崩裂，政府在聯邦議院（議會下院）淪為少數。



朔爾茨要求聯邦議院明年1月15日舉行對總理的信任投票，這是德國《基本法》中觸發提前選舉的必要步驟。一旦未通過信任投票，議院便可在總理建議下解散，須在60天內舉行新一屆議院選舉。原定明年9月舉行的大選或將提前至最遲3月舉行，應驗了多方人士對德國執政聯盟危機初露的預見。



長久分歧爆發



本屆執政聯盟在2021年秋季聯邦議院選舉後組成，因社民黨、綠黨、自民黨代表顔色分別為紅、綠、黃，聯盟也被稱為“交通燈”政府。三年來，朔爾茨政府面臨經濟持續低迷、製造業衰退、社會治安惡化、軍援烏克蘭加重財政負擔、三黨內部就經濟財政政策分歧嚴重等壓力，選民對其執政表現不滿漸增。



近期民意調查結果顯示，社民黨的支持率衹有最大在野黨聯盟黨（基民盟／基社盟）的一半左右，綠黨和自民黨支持率也顯著下降，自民黨的支持率甚至低於進入聯邦議院得票率門檻5%。在今年的歐洲議會選舉和德國多場地方選舉中，執政三黨均表現慘淡。提前選舉呼聲逐漸高漲，連林德納本人也暗示，執政聯盟可能“在聖誕節前解散”。不過，朔爾茨先前一直堅持完成4年任期。



最終決裂的導火索，是社民黨與自民黨就2025年財政預算案和德國經濟政策走向的深刻分歧，因林德納提出的一份政策文件被曝光而引燃。林德納在文件中要求政府經濟政策“轉變基本導向”，主張嚴格執行憲法“債務刹車”條款、削減福利保障項目以大幅節省開支，反對增稅。社民黨則希望抬高債務上限、加大政府投資以刺激經濟增長。



朔爾茨在6日晚的講話中說，解職林德納是因為對方阻礙政府就財政預算案達成一致，並指責對方“將黨派利益置於國家利益之上”，“以似是而非的理由”頻頻阻撓各項法案通過，“他已太多次打擊我的信心”。



綠黨籍副總理兼經濟和氣候保護部長羅伯特·哈貝克支持朔爾茨，稱聯盟破裂“合理但本無必要”，因為在執政三黨近期一系列危機談判中，自民黨根本不願作出任何妥協，此事“發生在德國必須在歐洲展現團結和行動能力的當下，幾乎堪稱悲劇”。



林德納則將聯盟破裂歸咎於朔爾茨，稱對方“對民眾的經濟憂慮輕忽以待”，駁回他對重振經濟的所有建議，且對方提出的方案“全無力道和雄心”。