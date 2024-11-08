新一代反導利器　紅旗19亮相珠海航展

紅旗－19在7日已現身本屆珠海航展場地。圖源：大公報 中評社北京11月8日電／據大公報報導，第十五屆中國航展（又稱“珠海航展”）即將於本月12日在珠海揭幕，中國空軍在本屆航展將以更加開放的姿態亮相，首次展出紅旗－19（紅－19）地空導彈武器系統、新型察打一體無人機等一批新裝備，而紅旗－19在7日已現身本屆航展現場。有專家分析，作為新一代地空導彈武器系統，紅旗－19具有作戰保護區覆蓋範圍大、突防對抗能力強的特點，已經達到國際先進水平，不僅可以攔截傳統彈道導彈，還具備在大氣層內對抗滑翔機動突防高超音速導彈的能力。



作為中國新一代的地空導彈武器系統，紅旗－19是首次亮相中國航展。據7日出現在航展現場的“紅－19地空導彈武器系統”介紹展板顯示：紅旗－19是近期中國自主研製的新型地空導彈武器系統，主要用於對彈道導彈類目標實施區域攔截，具有作戰保護區覆蓋範圍大、突防對抗能力強等特點，是中國國土防空反導作戰的骨幹裝備。



據瞭解，紅旗－19導彈發射車採用的是8×8輪式高機動卡車底盤，每台車上配備6枚裝在圓柱形“儲運發”一體式發射筒內的攔截彈，發射方式是冷發射（導彈被發射出筒後在半空點火）。從發射筒後部的自適應發射底座來看，紅旗－19採用的並非傳統的垂直發射方式，而是一種近乎垂直的大傾斜角發射方式。