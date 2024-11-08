﻿港區省級政協委員訪閩　探振興實業新路

港區省級政協委員聯誼會考察團一行在晉江經驗館前合影。圖源：大公報 中評社北京11月8日電／據大公報報導，由港區省級政協委員聯誼會主席蘇清棟、會長霍啟山率領的聯誼會考察團一行，11月5日抵達福建泉州，分別拜訪了泉州市和晉江市領導，參觀了晉江經驗館和安踏集團等。蘇清棟、霍啟山表示，希望以今次訪問為起點，共同探索振興實業的新路徑，推動香港與泉州、香港與福建的合作邁上新台階。



泉州市委書記張毅恭，泉州市委常委、晉江市委書記張文賢，分別會見了考察團一行，並向考察團成員詳細介紹了泉州及晉江的經濟社會發展、傳統文化保護等情況。



蘇清棟提到，作為一名泉州籍、晉江籍的港區政協委員，他深感責任重大，表示要發揮優勢與家鄉攜手共進，創新發展“晉江經驗”，奮力打造中國式現代化的晉江實踐。“泉州作為海上絲綢之路的起點，與香港地緣相近、人緣相親，兩地合作具有得天獨厚的優勢。”



“福建和香港同為海峽兩岸交流的重要平台，聯誼會也希望在促進海峽兩岸融合發展中發揮自身獨特優勢，在特殊歷史時期貢獻力量。”霍啟山表示，聯誼會願為香港和泉州、晉江的合作交流搭建新的更大平台，把香港的優勢與泉州、晉江相結合，促進兩地優勢互補、資源共享、加強合作。



港區省級政協委員聯誼會副秘書長、北京市政協委員謝承潤認為，泉州、晉江作為民營經濟高地、製造業重鎮，其經濟發展成就令人矚目，而香港作為國際金融、貿易和航運中心，擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，可促進兩地攜手，共同開拓海內外市場。