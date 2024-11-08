特朗普回朝　美國經濟更堪憂

圖：特朗普入主白宮，預期美元、美股及美債波動性增加，對全球經濟與金融穩定構成威脅。（圖源：大公報） 中評社北京11月8日電／據大公報報導，特朗普勝選，但美國政治內鬥、社會矛盾還會持續，加上推行減稅政策可能挑動更大規模的貿易戰，勢必加劇債務及通脹風險。美國政經不穩，國際資金東移中國的浪潮將持續。



言行出位、官司纏身的特朗普再度入主白宮，而共和黨更有可能全取參眾兩院控制權。由於美國大選結果迅速明朗化，市場憧憬特朗普實施減稅、放寬金融監管及推動虛擬貨幣市場發展，美股異常亢奮，道指單日大升千五點，但當投資者冷靜下來，便會發現當前經濟困局並未解決。



政治社會撕裂 美政經續不穩



事實上，美國社會矛盾可能進一步激化，面對失控債務、嚴重財赤與異常頑固的通脹，即使特朗普上台，相信也不易解決。其中聯儲局獨立性或會受到政治壓力而面臨更大挑戰，憂慮在遏抑通脹與提興經濟之間進退失據，拖累美國深陷衰退、滯脹危機。



特朗普回朝，未來美國經濟前景面臨三大憂慮。一是在特朗普主政下，美國政治、社會走向對立與撕裂，不利內部團結應對經濟滑坡，削弱抗逆能力，經濟難逃硬著陸劫數。



二是特朗普實施經貿政治化政策，若然美國對華大幅加征關稅，挑動更大規模的貿易戰，改變不了貿易赤字問題，更會弄巧反拙，衝擊自身經濟，加劇通脹壓力，事實證明貿易保護主義沒有贏家。



債務通脹惡化 美元地位危矣



三是在特朗普推動減稅政策下，美國債務及通脹問題惡化，美元資產面臨大規模拋售，特朗普上台後，美元、美股及美債恐同步下瀉，出現金融震蕩。近日美國30年長債息升至4.6厘，逼近5厘大關，看來全球加快拋售美債，對美國投不信任票。揚言退出北約、結束俄烏衝突的特朗普，似乎有意改變美國“國際警察”的角色，若然如是，美元國際儲備地位將走向崩漬。

