芯片巨企齊聚進博會　掘金新型工業化

圖：第七屆進博會成為全球科技龍頭企業擁抱中國市場的平台。圖為觀眾參觀高通展台。（圖源：大公報） 中評社北京11月8日電／據大公報報導，今年進博會，越來越多全球高精尖龍頭企業借助進博會平台擁抱中國市場，展現最新技術。



5日，出席進博會的高通中國區董事長孟樸在一場論壇演講時指出，以5G和AI（人工智能）為代表的關鍵技術，正在推動諸多行業的數字化轉型和創新發展。高通與產業夥伴的深入合作已經從智能手機拓展至PC、智能網聯汽車、物聯網、工業製造等多個領域。高通將持續以技術創新為引擎，推動新型工業化進程，共同塑造一個創新驅動的工業新時代。而美光科技在本屆進博會上，專門設立了在華發展展示區，並貼出“我們致力於投資中國”的標語。



大公報記者在進博會現場看到，高通、AMD（超威）、新思科技、SK（海力士）等行業龍頭均參展，更有多家科技企業表示，進博會已經成為企業拓展在華業務的重要橋梁。不僅諸多科技成果在此首發首展，科技合作的“朋友圈”更不斷擴大，共享全球市場發展機遇。



拓展生態圈 共享新機遇



在高通展位，專業觀眾拿起手機進行實時語音對話，AI能即時以文本和語音的形式作答，這款智能手機，正是搭載了驍龍8至尊版移動平台，這也是迄今為止高通最強大且全球速度最快的移動端系統級芯片，實現了進博會平台上展示。



“進博會已經成為眾多企業拓展在華業務的重要橋梁。隨著5G－Advanced與AI雙向賦能，高通與產業夥伴的合作範圍從手機不斷擴展到汽車、PC、擴展現實（XR）、物聯網等眾多領域，進博會也將有助於高通進一步拓展與中國產業夥伴合作的深度與廣度。”高通公司中國區董事長孟樸表示，高通希望助力構建合作、共贏、繁榮的產業生態，與中國產業夥伴在全球市場合作共贏。