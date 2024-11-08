打擊高校腐敗，青島強化“室校地”協作聯動

青島工程職業學院紀委圍繞招標採購領域開展監督檢查。圖為學院紀委工作人員在學院實訓中心實地查看1+X工業機器人應用編程實訓室使用情況。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京11月8日電／據中央紀委國家監委網站報導，“院校腐敗問題直接損害廣大師生權益，呈現點多面廣、方式多樣、小額高頻、時間跨度長等特點……”近日，山東省青島市紀委監委以近幾年查處的市屬院校系列腐敗案件為切入口，形成“高校腐敗問題滋生的土壤和條件問題分析及對策建議”，並在全市市屬院校集中開展以案促改促治工作，推動市屬院校全面從嚴治黨向縱深發展。



去年以來，青島市紀委監委強化“室校地”協作聯動，查處了青島工程職業學院原黨委委員、副院長邵某，青島職業技術學院原管理崗位十級職員範某、青島開放大學後勤保衛處原副處長袁某某等11起市屬院校黨員幹部違紀違法案件。針對案件暴露出的涉案院校黨委管黨治校不力、權力監督制約乏力、紀律作風建設不嚴等問題，青島市紀委監委向三所涉案院校分別制發紀檢監察建議，督促其找准根源漏洞、深化清廉建設，切實發揮以案促改、以案促治作用。



開展市屬院校招投標領域專項監督檢查，對相關問題線索進行“大起底”



根據山東省紀委監委關於加強對高校監督的有關部署，結合日常監督發現的市屬院校招投標領域突出問題，2023年以來，青島市紀委監委開展市屬院校招投標領域專項監督檢查，將工程項目決策、招標代理、招標程序、合同簽訂、合同履約、項目驗收等6項內容納入監督重點，從區（市）紀委監委和市屬院校財務、審計、基建領域抽調12名專業人員組成4個聯合檢查小組，深入5所市屬院校開展實地交叉監督檢查。



青島市紀委監委在對市屬院校招投標領域問題線索進行“大起底”時，青島職業技術學院基建處範某的問題線索浮出水面。“我們將其作為重點進行掛牌督辦，採取‘室校地’聯合辦案模式，由黃島區紀委監委對範某採取留置措施。”青島市紀委監委第五監督檢查室主任高升傑說。



院校基建工程施工阻力小、結款快，是建築商眼中的“香餑餑”，相關崗位的廉潔風險較高。在青島職業技術學院基建處工作時，範某念起了基建工程的“生意經”。



2009年，範某在學院一項維修工程中認識了包工頭徐某某。頻繁請客送禮“獻殷勤”的徐某某，給範某留下了“會來事兒”的印象。起初，範某幫助徐某某承接學院一些維修零活，從中獲取“好處費”。漸漸地，範某將更大更多的工程交由徐某某承攬，並在工程項目招投標過程中內外勾結、暗箱操作。

