著力鏟除交通運輸領域腐敗滋生的土壤

圖為中央紀委國家監委駐交通運輸部紀檢監察組在福建海事局廉政文化展廳參觀學習。 福建海事局供圖（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京11月8日電／據中央紀委國家監委網站報導，新征程反腐敗鬥爭必須在鏟除腐敗滋生的土壤和條件上持續發力、縱深推進，深化標本兼治、系統施治。黨的二十屆三中全會聚焦進一步全面深化改革、推進中國式現代化，對完善一體推進不敢腐、不能腐、不想腐工作機制，著力鏟除腐敗滋生的土壤和條件作出新部署。作為中央紀委國家監委派駐機構，駐交通運輸部紀檢監察組要準確把握職責定位，更好發揮派駐監督“探頭”作用，將標本兼治、系統施治落到實處，以高質量監督推動全會精神在交通運輸部門落到實處。



堅持嚴字當頭，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍一貫到底



腐敗污染政治生態，破壞公平正義，損害營商環境，侵害群眾利益，積累風險隱患，是實現中國式現代化的“攔路虎”“絆腳石”。習近平總書記強調，要不斷拓展反腐敗鬥爭深度廣度，對症下藥、精準施治、多措並舉。紀檢監察機關作為黨的“紀律部隊”，要切實提高政治站位，始終心懷“黨之大計”“國之大者”加強監督執紀執法，服務高質量發展，努力為推進中國式現代化清淤除障、保駕護航。



強政治監督。新時代強化政治監督的根本任務是“兩個維護”。“兩個維護”是具體的、生動的，具體到實踐中，就是要以有力有效監督推動實現習近平總書記重要指示批示精神的戰略意圖，確保黨中央決策部署不折不扣落實落地。駐交通運輸部紀檢監察組堅持把政治監督放在首位，今年以來重點圍繞習近平總書記就“四好農村路”建設等作出的一系列重要指示批示，緊扣黨中央重大決策部署開展監督，推動監督具體化、任務清單化；深入工作一線實地督查調研，與人民群眾、基層職工等深入座談，找出問題堵點並跟蹤整改；當好“不走的巡視組”，通過參加駐在部門會議、專題研究會商、跟蹤督辦檢查、做實評估問效等，精準化壓實責任，常態化督促落實。



強執紀震懾。堅持把辦案作為最有力、最深入的監督，緊盯行政許可審批、行政執法、基建工程和招投標、資金管理使用等問題易發多發領域，堅持態度不變、力度不減、重心不偏“治病樹”“拔爛樹”。重點辦理反映各級“一把手”問題線索，把嚴懲政商勾連腐敗作為重中之重，黨的二十大以來，查處司局級“一把手”違紀違法案件13起、政商勾連腐敗案件7起。深入整治群眾身邊“蠅貪蟻腐”，督辦郵政系統群眾身邊不正之風問題線索處置，指導交通運輸部內設紀檢機構查辦群眾身邊腐敗問題，讓群眾感受到正風肅紀反腐就在身邊。加大對新型腐敗和隱性腐敗監督打擊治理力度，嚴肅查處黨員幹部收受管理服務對象賄賂，干預招投標借機牟利等問題，形成有力震懾。

