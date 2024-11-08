習近平：踐行全球文明倡議　攜手解決挑戰

11月7日，首屆世界古典學大會開幕式在北京雁栖湖國際會展中心舉行。/新華社（圖源：大公報） 中評社北京11月8日電／﻿據大公報報導，11月6日至8日，由中國與希臘兩國共同主辦的首屆世界古典學大會在京舉行。11月7日，國家主席習近平向首屆世界古典學大會致賀信。中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊出席開幕式，宣讀中國國家主席習近平賀信並致辭。



習近平在賀信中強調，中國積極致力於推動文明傳承發展，加強國際人文交流，促進全球文明對話，注重從不同文明中尋求智慧、汲取營養，願同各方一道，踐行全球文明倡議，攜手解決人類共同面臨的各種挑戰，共同推動人類文明發展進步。希望各位專家學者擔負起古典學研究的使命，為促進文明傳承發展、推動文明交流互鑒作出更大貢獻。



綜合新華社、中新社、中國文化報報導：習近平指出，古典文明群星璀璨，不斷滋養和啟迪後世。兩千多年前，中國和希臘兩大文明在亞歐大陸兩端交相輝映，為人類文明演進作出了奠基性貢獻。中希共同舉辦首屆世界古典學大會，在雅典設立中國古典文明研究院，為中希兩國和世界各國搭建了文明交流互鑒的新平台。



古典文明是人類文明永亮燈塔



首屆世界古典學大會當日在北京開幕，由中國社會科學院、中國教育部、中國文化和旅遊部、希臘文化部、希臘雅典科學院共同主辦。希臘駐華大使埃夫耶尼奧斯.卡爾佩里斯宣讀希臘總統卡特裡娜.薩克拉羅普盧的賀信。聯合國教科文組織總幹事奧德蕾.阿祖萊發來書面致辭。與會嘉賓認為，習近平主席和薩克拉羅普盧總統的賀信充分體現中希作為兩大文明古國對傳承自身文化傳統、促進文明交流互鑒的高度自覺，為賡續歷史文脈、加強文明對話、推動人類文明發展進步提供了重要指引。古典文明是人類文明突起的高峰和永亮的燈塔，要進一步激活蘊藏於古典之中的偉大傳統和智慧，指引人們有力應對各種現代挑戰，推動人類文明沿著正確方向前行。加強古典學研究，有利於我們認清文明源頭、增進相互理解、把握當代與未來。中希雙方有關部門單位負責人，以及來自世界各國古典學研究領域的專家學者、文化名家、青年代表和媒體人士等600餘人參會。