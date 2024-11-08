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深圳直升機場至香港機場跨境航線試飛成功
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2024-11-08 15:22:58
中評社北京11月8日電／據新華社消息，11月6日，深圳南頭直升機場至香港國際機場的直升機跨境航線試飛完成，飛行時間僅為15分鐘。該航線由中信海直執行試飛，執飛機型為法國空客EC175B直升機，可搭載10名乘客及2名機組人員。除了效率的提升，乘客還可以從空中視角欣賞深港兩地城市風貌，體驗別樣風采。
據悉，預計正式航線開通後，將增強深港兩地間的交通連接，為商務人士和遊客提供更豐富的交通選擇，並進一步促進深港在商務和旅遊領域的交流與合作。
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