香港10月底外匯儲備資產為4214億美元

中評社北京11月8日電／據新華社消息，香港金融管理局（金管局）7日公布，香港2024年10月底官方外匯儲備資產為4214億美元，比2024年9月底的4228億美元減少14億美元。



金管局介紹，4214億美元的外匯儲備資產總額相當於香港流通貨幣的5倍多。