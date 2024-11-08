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香港10月底外匯儲備資產為4214億美元
http://www.CRNTT.com   2024-11-08 15:25:15


　　中評社北京11月8日電／據新華社消息，香港金融管理局（金管局）7日公布，香港2024年10月底官方外匯儲備資產為4214億美元，比2024年9月底的4228億美元減少14億美元。

  金管局介紹，4214億美元的外匯儲備資產總額相當於香港流通貨幣的5倍多。

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