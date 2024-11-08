中評社北京11月8日電／網評：讓“冷資源”釋放更多“熱效應”



來源：經濟日報 作者：熊麗



眼下，全國各大雪場進入“開板”倒計時，不少滑雪愛好者趁著“雙11”購置滑雪用品、囤住滑套餐，面向青少年群體的滑雪冬令營也陸續開始招生，“爾濱”更是早已被不少遊客規劃進冬季旅行清單，冰雪經濟熱度持續攀升。國務院辦公廳近日印發的《關於以冰雪運動高質量發展激發冰雪經濟活力的若干意見》提出，到2027年我國冰雪經濟總規模達到1.2萬億元，到2030年達到1.5萬億元。冰天雪地也是金山銀山，“冷資源”將加快釋放“熱效應”。



我國冰雪資源南北分布不均，歷來有“冰雪運動不進山海關”一說。北京冬奧會、冬殘奧會就像是一個彈射器，推動了我國冰雪運動和冰雪產業飛躍式發展，讓“帶動三億人參與冰雪運動”的願景成為現實。通過實施“南展西擴東進”戰略，我國積極引導不同區域因地制宜、各有側重開展群眾性冰雪運動，宜冰則冰、宜雪則雪，室內室外同步發展，促進冰雪運動區域互動合作，形成優勢互補、良性互動的發展格局。如今，冰雪運動不僅“走進”山海關，還“邁過”秦嶺淮河，實現全國覆蓋，從小眾走向大眾，從冬季走向四季。



後冬奧時期，我國冰雪運動持續升溫，呈現出參與群體範圍大、場地設施覆蓋廣、賽事活動數量多、輻射帶動作用強等特點。冰雪產業也由過去的冰雪旅遊“一枝獨秀”，轉向冰雪運動、冰雪文化、冰雪裝備、冰雪旅遊全產業鏈發展。有報告顯示，我國冰雪產業規模從2015年的2700億元增長至2024年的9700億元，預計2025年將突破萬億元。2024年至2025年冰雪季，我國冰雪休閑旅遊人數有望突破5億人次。



冰天雪地中蘊藏著巨大的經濟價值、社會價值、生態價值和文化價值，當前全國各地正積極將冰雪資源轉化為冰雪經濟。冰雪經濟“冷”與“熱”的轉化，是需求牽引供給、供給創造需求的生動實踐。我國有14億多人口、人均GDP超過1.2萬美元，居民精神文化需求潛力巨大，已成為全球最具增長潛力的冰雪運動消費市場之一，冰雪經濟未來有望保持較快發展速度。近日國務院常務會議部署以冰雪運動高質量發展激發冰雪經濟活力的有關舉措，提出要“推動冰雪經濟成為新的增長點”，為冰雪經濟發展指明了方向。

