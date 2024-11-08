第六屆海峽兩岸校園（網絡）歌手大賽啟動

中評社北京11月8日電／據中國台灣網消息，11月8日，《第六屆海峽兩岸校園（網絡）歌手大賽》正式啟動。本屆大賽以“青春·家”為主題，旨在為兩岸青年搭建文化交流新平台，從而促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同，形成兩岸同胞同心共圓中國夢的強大合力。



據悉，本屆大賽以國務院台灣事務辦公室交流局為指導單位，由中國台灣網主辦，北京海峽文化交流有限公司、國誠亞視國際文化（北京）有限公司、季風國際教育科技（北京）有限公司、台灣中華民族致公文化總會共同承辦，採用線上線下結合的方式，覆蓋海峽兩岸暨港澳地區，海外華人華僑也廣泛參與聯動。



為確保評審的專業性和公正性，大賽邀請兩岸知名音樂人、藝術導師及文化學者作為評委並將社會活動和公益活動融入賽事中，通過音樂會、公益捐贈等方式回饋社會，傳遞正能量。利用網絡平台進行直播展演，打破地域限制，讓更多人能夠觀看到精彩的比賽。鼓勵選手展示原創音樂作品，為華語校園流行音樂的發展注入新鮮血液。



本屆大賽優秀詞曲作品將由專業團隊進行編排錄制，優秀音樂作品將拍攝製作成音樂電視或微電影，全媒體發行推廣。獲獎歌手將參與音樂電視或微電影的拍攝，並簽約專業音樂公司，作品也將參加《回家之夜》大型詩歌朗誦音樂會演出。



兩岸校園（網絡）歌手大賽此前已成功舉辦五屆，受到了兩岸業界人士的廣泛關注，吸引了眾多青年踴躍參賽，在兩岸民眾中樹立了良好的品牌和口碑，為兩岸青年交流搭建了重要的平台。第六屆“海峽兩岸校園（網絡）歌手大賽”將以其跨地域的廣泛征集、多元化的賽制設計、專業的評審團隊、豐富的互動體驗、系列活動的融入、創新的展示平台等亮點，吸引更多兩岸青年參與到中華音樂文化的創作中來，展現年輕人的精氣神，為傳承中華文化、實現民族復興貢獻青春力量。