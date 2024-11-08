台青追夢貴州行：探尋中醫康養文化

中評社北京11月8日電／據中國台灣網消息，9月，以“探尋中醫文化、感悟康養魅力”為主題的第二屆“台青追夢貴州行”活動在貴州舉辦，來自台灣的中醫師、中醫藥企業負責人、醫學院校學生等20餘名青年參加。交流團一行前往貴陽、安順、黔南州、黔東南州等地參訪，深入瞭解貴州作為全國道地藥材主產區的資源禀賦，感受貴州民族醫藥文化，觀摩中醫傳統治療，開展互動教學研習，體驗民族醫藥療法，親自領略中醫藥文化的獨特魅力、時代價值，親身感悟中華文化的博大精深、源遠流長，強化了歷史聯結和精神紐帶，堅定了在中醫藥領域就業創業的自豪感、榮譽感、獲得感，對攜手共促中醫藥傳承創新發展表現出濃厚興趣，對黔台合作領域方向進行了積極探索。



沉浸式觀摩，感知傳統中醫文化魅力



交流團首站走進貴州中醫藥大學第二附屬醫院紅岩院區，參觀醫院藥學部、兒康科、風濕免疫科，現場聆聽貴州道地中藥材品種及功效介紹，紛紛品嘗醫護人員現場製作的中藥茶飲和蜜丸，細細觀摩兒康科推拿技能和操作流程，認真瞭解風濕免疫科苗藥灸熨、蠟療等技術，親身體驗溫通撥經罐療法，被醫院獨特的中醫藥療法和技術深深吸引。



台灣中醫師林瑞華說到：“貴州中醫藥大學第二附屬醫院提出的醫療康復養護理念非常好，台灣很少有醫療機構可以同時做到，值得學習”。



台青們走進集科研、科普、游覽為一體的貴陽生態植物園，看到遍地生長的藥用植物，觀賞到貴州天麻、杜仲、靈芝、土茯苓等各種珍稀藥用植物標本，不時詢問生長環境、藥用功效、方法計量等信息，互動交流頻繁，開闊了眼界、增長了見識。



台灣明彥實業有限公司（連鎖診所）董事長王杏文認為，貴州擁有豐富的中藥材資源和得天獨厚的旅遊資源，黔台兩地可以開展中醫藥文化交流合作，在中醫藥結合文旅、中醫藥結合康養等方面深度合作，實現共建共贏。

