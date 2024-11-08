中評社北京11月8日電／據中國台灣網消息，以“台胞組團逛寧波，重溫濃濃鄉土情”為主題的活動在寧波舉行，來自台灣的毛家瑜一行考察臨港工業企業，感受大陸發展的完美蝶變；參觀“台胞台屬之家”，回憶寧波籍台胞造福桑梓的感人事跡；交流書法藝術，畫好“愛＋兩岸”同心圓。



11月6日，祖籍寧波市北侖區霞浦街道的“寧波市榮譽市民”毛葆慶的兒子、台北市寧波同鄉會理事長毛家瑜率團返回家鄉，感受家鄉北侖霞浦的嶄新變化。



毛家瑜一行首先來到台塑企業寧波廠區，瞭解到台塑企業是寧波最大的台資企業，長期以來，該企業乘著大陸改革開放東風，積極擁抱惠台各類政策，發展蒸蒸日上。同時，多年來台塑企業為周邊村社企融合發展貢獻公益慈善力量，書寫“敦親睦鄰”的友好故事，讓在場的台胞們對兩岸經濟深度融合發展、實現互利共贏的前景充滿了信心。



隨後，毛家瑜一行走進寧波鋼鐵有限公司，從“鐵水梨花”“百煉成鋼”等多個特色景點中切身體會寧鋼低碳循環、綠色發展、數字化提升等經營管理理念。“這是我第一次近距離瞭解鋼鐵生產，對大陸鋼鐵工業發展水平有了新的認識。”參觀過程中，台胞們不停地用手機記錄下眼前的一幕幕。



“家父曾經教導我，時刻不能忘了自己的根在寧波，要多支持寧波建設。”在參觀霞浦街道“台胞台屬之家”時，毛家瑜看到父親那一輩寧波籍台胞艱苦創業、造福桑梓的歷程，動情地說道。