兩岸青年武夷山打卡活動即將啟動

中評社首爾11月8日電／據中國台灣網報導，緣聚武夷，茶融兩岸。“親，來品茶”兩岸青年武夷山打卡系列活動（茶博會季）將於11月16日在武夷山市火熱開啟。屆時，來自海峽兩岸的青年、自媒體博主將以打卡第十六屆海峽兩岸茶業博覽會為起點，共品武夷茗香，同覽茶緣商脈，度過一段涵蓋“茶文化、茶產業、茶科技”的豐富旅程。



坐落於閩贛交界的武夷山碧水丹山、群峰競秀，歷來以獨特的丹霞地貌位尊八閩，秀甲江南。自古名山出名茶，武夷岩茶以其獨具岩骨花香的岩韵而名冠天下、蜚聲中外，引得文人墨客、茶人雅士接續造訪，留下無數膾炙人口的頌茶詩篇。不僅烏龍茶、紅茶兩大茶品類孕育於斯，素有“茶中聖品”美譽的台灣凍頂烏龍茶更是發源於此。



武夷茶韵，悠悠千載。武夷茶名起於唐，盛於宋，繁於元，新於明，改於清。儒釋道三教同山，不但賦予了武夷岩茶中合、空靈、自然之美，涵養了其蘊合寓靜之秉性，而且為其注入禪茶文化之底色。古往今來，武夷山茶事繁華，不只是茶之鄉，更是中國絕無僅有的茶文化藝術之鄉。



作為今年5月舉辦的“‘親，來品茶’兩岸青年武夷山打卡季活動”的續章，本次打卡活動將緊密圍繞第十六屆海峽兩岸茶博會“‘三茶’統籌，融合發展”的主題開展，進一步促進閩台兩岸茶文化交流，增進兩岸茶文化認同，凝聚兩岸弘揚與傳承中華優秀茶文化共識，深化兩岸茶產業交流與協作。