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系統運行出現錯誤 莫斯科交易所推遲開市
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2024-11-08 14:44:17
中評社北京11月8日電／據央視新聞報導，莫斯科交易所當地時間11月7日發布公告稱，當天上午9時03分，莫斯科交易所在開市準備工作中發現股票市場交易和清算系統運行出現錯誤，因此決定推遲開市時間。
目前，莫斯科交易所衍生品市場、外匯市場、貴金屬市場，以及貨幣市場的存款和信貸業務已經開市並正常進行。
莫斯科交易所表示，擬於當地時間當天12時10分開始股票市場交易。
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