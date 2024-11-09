港台客家青年尋根交流活動在廣州梅州舉辦

港台青年“尋根圓夢”交流活動（主辦方供圖） 中評社香港11月9日電／由香港兩岸客家研究中心、香港恒生大學傳播學院、香港新界大埔鄉事委員會、台灣中華教育文化促進總會協辦的“講客堂”第十二講“中華民族與客家文化”暨香港、台灣、梅州三地大埔客家青年“尋根·圓夢”首發禮，11月4日在香港新界大埔鄉事委員會啟動後，全體團友即日奔赴世界客都梅州市。



4－7日期間，團友們分別到梅州大埔縣等縣區考察鄉村振興示範村西河鎮北塘村、考察張弼士故居、考察大埔縣客家古民居——泰安樓、考察大埔縣百侯古鎮、參觀客家圍屋、參觀蕉嶺縣考察海峽兩岸交流基地交流丘逢甲示範點、考察海峽兩岸交流基地交流示範點——謝晉元紀念館、考察蕉嶺縣客家農夫農業公園基地、考察丘成桐國際會議中心、參觀海峽兩岸交流基地示範點——愛麗絲莊園、參觀中國客家博物館及拜訪嘉應大學客家研究院並作交流。



在梅期間得到梅州市市委常委、統戰部部長崔毅先生、梅州市台港澳局局長洪國華先生的隆重接見。一齊高歌梅縣山歌、獅子山下、阿里山的姑娘⋯來自台灣文化大學國發所碩士生同學們、台灣大學政研所碩士生同學們、台灣淡江大學博士、台灣嘉義大埔鄉親、香港新界大埔青年紛紛表示這次香港和梅州學習之旅很開心，既可聽課，又可發表感想，還能夠深入瞭解歷史，慎終追遠，找尋祖先足跡。期望下次還能同行。