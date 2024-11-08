歐洲急商對策　防範特朗普2.0衝擊

中評社北京11月8日電／據大公報報導，特朗普6日再次當選美國總統，歐盟委員會主席馮德萊恩、德國總理朔爾茨、法國總統馬克龍等歐洲領導人紛紛表示祝賀。但消息人士透露，歐盟27個成員國大使當日召開緊急會議，討論如何應對特朗普，現場氣氛沉重得“如同葬禮”。特朗普奉行“美國優先”政策，上台後將在貿易、防務、氣候等多個領域對歐洲造成衝擊。在此關鍵時刻，德國政府卻陷入內訌，朔爾茨6日開除財長，執政聯盟宣告解體，歐洲形勢也變得更加複雜。



馮德萊恩6日向特朗普送上“熱烈祝賀”，並呼籲美歐共同努力，制定一個“強有力的跨大西洋議程”。但歐洲國家對特朗普卷土重來的擔憂無法掩飾。6日，歐盟27個成員國大使緊急開會，討論特朗普重返白宮之後的應對策略。一名消息人士稱，現場氣氛“如同葬禮”。多國代表警告歐盟委員會不要在沒有事先徵求他們意見的情況下向特朗普團隊做出任何承諾。



歐洲國家擔心，馮德萊恩無法與特朗普建立融洽的關係。與此同時，歐盟傳統強國法國和德國的政府均陷入危機。馬克龍領導的執政黨聯盟在今年夏季的法國國會議會選舉中遭遇滑鐵盧；朔爾茨本月6日開除財政部長林德納，後者所屬的德國自民黨隨即宣布退出聯合政府，德國或將提前大選。馬克龍和朔爾茨6日祝賀特朗普時均強調了歐洲團結的重要性，但在這種情況下，誰能代表歐洲與特朗普交涉成為一個難題。



德國或明年3月提前大選



德國經濟持續不景氣，由社民黨、綠黨和自民黨組成的“紅綠燈政府”在預算問題上的矛盾激化。6日，林德納提出將原定明年9月舉行的聯邦議院選舉提前至明年初，但被朔爾茨駁回。隨後，朔爾茨以“缺乏合作的信任基礎”為由解除了林德納的財長職務，並指責其將黨派利益置於國家利益之上。林德納聲稱，朔爾茨試圖強迫他打破憲法規定的支出上限，而他拒絕了這個要求。總理府國務秘書庫基斯將成為新任財長。



自民黨議會領導人迪爾宣布，該黨所有部長退出聯合政府，包括司法部長布施曼、數字化和交通部長維辛和研究部長施塔克─瓦青格。自民黨出走標誌著“紅綠燈政府”解體，執政聯盟成為少數黨。不過，維辛決定退出自民黨，保留自己的職位。朔爾茨6日晚提出明年1月15日聯邦議院對政府進行信任投票。若朔爾茨政府不能贏得信任投票，總統可在總理建議下解散聯邦議院，並在60天內重新選舉，這意味著德國可能於明年3月提前大選。