特朗普施政無制約　美民眾憂國家前景

中評社北京11月8日電／據大公報報導，2024年美國大選中，共和黨總統候選人、前總統特朗普橫掃搖擺州，成功重返白宮。國會選舉方面，共和黨已拿下參議院多數，且暫時在眾議院保持領先勢頭，再加上聯邦最高法院中保守派法官以6：3的人數占優，美媒指，特朗普可能成為美國數十年來權力最大的“超級總統”。不少美國民眾擔心，特朗普上任後可能實行代表極右翼路線的政策白皮書“2025計劃”，將國家帶往危險境地。



特朗普目前已拿下295張選舉人票，大幅拋離民主黨對手哈里斯的226票。哈里斯當地時間6日下午在母校霍華德大學發表講話承認敗選，“我知道大家現在有各種各樣的情緒，我理解。但我們必須接受這次選舉的結果”。



哈里斯稱，她已經致電特朗普祝賀他勝選，“我還告訴他，我們會協助他及其團隊的過渡，以實現權力的和平交接”。當天早些時候，美國總統拜登先後與哈里斯和特朗普通話。他祝賀特朗普勝選，承諾權力交接的平穩過渡，並強調了努力促進國家團結的重要性。拜登還邀請特朗普到白宮與他會面，工作人員將協調近期的具體日期。



從現在開始到明年1月20日宣誓就職之前，特朗普有70多天時間組建團隊，而首要工作就是決定政府約4000個職位的人選，其中約1200項總統任命需經參議院確認。由於共和黨已拿下參議院多數，這項工作進行起來應較容易。眾議院控制權歸屬尚未明確，共和黨目前保持領先。



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CNN指出，特朗普第一個任期內和不少高官產生意見分歧，甚至公開鬧翻，他在本次選戰期間，其核心圈就開始擬定“絕對忠誠者”名單供其挑選。這意味著特朗普第二個任期內，身邊不再有人為他的“出格”政策踩煞車。



候任副總統萬斯被認為“比特朗普更特朗普”，深受MAGA群體歡迎。在本次選戰中，特朗普的長子小特朗普已成為父親的左右手。外界預計，他會在總統交接過渡期間，擁有人事任用否決權。