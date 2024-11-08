世衛組織敦促將衛生健康問題納入氣候行動

中評社北京11月8日電／據新華社報導，世界衛生組織7日發布兩份文件，強調將衛生健康問題納入氣候行動的重要性，呼籲各國落實國家自主貢獻，終結對化石燃料的依賴，減少與污染有關的疾病。



在《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會（COP29）召開前夕，世衛組織於7日舉行記者會，發布了《COP29氣候與健康問題特別報告》和題為“健康的國家自主貢獻”技術指導文件，敦促各國領導人在COP29上摒棄孤立應對氣候變化和健康挑戰的做法，強調必須將健康置於所有氣候談判、戰略、政策和行動計劃的核心，以挽救生命，確保今後世代擁有更健康的未來。



氣候與健康問題特別報告概述了旨在保護所有人的關鍵行動，特別是生活在最易受氣候變化影響地區的約36億人。該報告提出的建議包括，將人類健康和福祉作為衡量氣候成果的首要目標，確保採取以人為本的措施；通過投資清潔、可持續的替代能源，來減少與污染有關的疾病；加強對自然和生物多樣性的保護和修復等。



“健康的國家自主貢獻”是參照《巴黎協定》制定的一份技術指導文件，概述了衛生部、環境部以及其他對健康有決定作用的政府部門如何將健康考慮納入其實際行動，以保護健康免受氣候變化相關風險的影響。



世衛組織環境、氣候變化與健康司司長瑪麗亞·內拉在新聞公報中說：“健康是氣候變化的現實體驗。通過在氣候行動的各個方面優先考慮健康，我們可以為公共衛生、氣候適應力、安全和經濟穩定帶來重大利好。”



