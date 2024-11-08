中印尼產學研合作　培養高端產業人才

中評社北京11月8日電／據新華社報導，每天清晨，印度尼西亞青年工程師尚蒂·納巴班都會來到位於蘇拉威西島中部的莫羅瓦利工業園。在園內印尼青美邦新能源材料有限公司（青美邦）的質量檢測實驗室裡，尚蒂仔細檢查著每台設備，確保生產線安全運轉。



作為第一批參加印尼政府部門、中國格林美股份有限公司和中國中南大學聯合培養國際冶金工程碩士班的印尼高校畢業生，尚蒂2022年學成回國後成為印尼第一批分析檢驗工程師，負責操作先進的分析檢查設備。



尚蒂認為，中國高校的高水平課程和在中資企業實習期間的實操經驗，是她勝任當前工作的關鍵。尚蒂和20多名同窗學成後，陸續在印尼大中型企業和政府部門就業，成為印尼新能源與電動化戰略、礦業高質量開發領域的新型人才。



目前，第四屆碩士班已開學，學員規模達到四個班近100人，專業也從冶金拓展到軌道交通和國際貿易。



“我當時剛從印尼高校獲得工學學士學位，能夠通過面試並獲得機會在中國進修冶金工程專業，我和家人都感到非常自豪。”埃萬·克里斯蒂揚托回憶起5年前獲得赴華留學資格時的情景仍難掩興奮。



參與中印尼聯合培養項目的中國格林美股份有限公司董事長許開華告訴記者，印尼有豐富的鎳資源，但缺乏提煉技術和冶金工程技術人才。“我們提出向印尼開放冶煉技術，開放人才培養體系，為印尼培養人才、開發本土技術。”