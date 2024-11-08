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俄羅斯“勇士”飛行表演隊抵達珠海
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2024-11-08 16:42:20
中評社北京11月8日電／據新華社報導，11月7日下午，俄羅斯“勇士”飛行表演隊的6架蘇－35S重型戰鬥機和1架蘇－30SM戰鬥機飛抵珠海國際航展中心。這次是俄羅斯“勇士”飛行表演隊在闊別8年後重返中國航展。第十五屆中國國際航空航天博覽會將於11月12日至17日在珠海國際航展中心舉行，“勇士”飛行表演隊將在航展期間進行飛行表演。
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