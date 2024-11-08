聯合國報告稱全球氣候融資進展緩慢

中評社北京11月8日電／據新華社報導，聯合國環境規劃署7日在肯尼亞首都內羅畢發布的《2024年適應差距報告》指出，全球氣候適應資金需求和流動之間存在巨大差距，目前取得的進展速度不足以彌補這一缺口，這進一步阻礙了氣候適應的規劃和實施。



報告說，全球平均氣溫比工業化前水平上升了近1.5攝氏度。聯合國環境規劃署最新的估算表明，如果不立即大幅減少溫室氣體排放，本世紀全球氣溫將上升2.6至3.1攝氏度。報告呼籲在未來十年大幅擴大氣候適應規模，以應對不斷上升的氣溫影響。但是，氣候適應資金需求與當前國際公共適應資金流動之間存在巨大差距，阻礙了這一進程。



報告數據顯示，流向發展中國家的國際公共適應資金從2021年的220億美元增加到2022年的280億美元。這反映了“格拉斯哥氣候協議”取得的進展，該協議敦促發達國家到2025年將提供給發展中國家的適應資金在約190億美元（2019年水平）的基礎上至少實現翻倍。然而，即使實現“格拉斯哥氣候協議”的目標，也只能將適應資金缺口（估計為每年1870億至3590億美元）縮小約5%。



聯合國秘書長古特雷斯在視頻致辭中說：“我們需要發達國家到2025年將適應資金增加一倍，達到每年至少400億美元——這是縮小資金缺口的重要一步。”