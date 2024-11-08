﻿港澳企業家參訪河南安陽　共商合作

中評社北京11月8日電／據大公報報導，11月7日，正值立冬日，港澳知名企業家和代表人士走進河南安陽，參訪了中國文字博物館以及兩家科技企業，感受了殷墟甲骨文故鄉的文化魅力以及科技創新能力。安陽市委書記袁家健在安陽招商推介座談會上發出攜手發展的盛情邀約，借力香港、澳門的金融資本、技術創新、產業對接、文化旅遊、新聞傳媒等資源，進一步深化合作、相互支持、共謀發展。參訪團成員亦紛紛表示，要為安陽和港澳共贏未來架橋梁、探路子。



袁家健表示，港澳與安陽雖遠隔千里，但人緣相親、文脈相通，在經貿、教育、文旅等多個領域保持著密切往來和深度合作。港澳是安陽最大外資來源地，也是重要貿易夥伴，為安陽經濟高質量發展注入了新動力。



歐洲自然科學院外籍院士、香港科技協進會會長何建宗告訴記者，此行希望為兩地創造商機、引進人才、加強大專教育合作，並且在金融、綠色產業、固碳技術，市場走向全世界、實現“一帶一路”等等方面，加強合作、優勢互補。



香港河南聯誼總會主席楊志紅表示，在未來，香港河南聯誼總會會繼續發揮橋梁角色，組織交流團、考察團來河南考察研學，定期舉辦投資洽談會，吸引香港企業投資河南的重點項目，同時也推動河南企業在香港的發展，開展跨境電商合作。