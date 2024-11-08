﻿香港至舟山定期航線首航　商貿旅遊更方便

中評社北京11月8日電／據大公報報導，11月7日12時57分，從香港飛抵舟山的HB860航班搭載187名旅客，在浙江省舟山普陀山國際機場平穩降落，標誌著大灣區航空“香港─舟山”航線順利首航。據悉，該航線是舟山市首條境外定期航線。記者瞭解到，乘坐該航線的旅客出示大灣區航空香港至舟山航班的登機憑證，在指定時段可享受綠色通道待遇。



舟山機場董事長王行躍表示，“香港─舟山”定期航線的開通，有效促進舟山與大灣區的交流，對打造國際海島服務基地建設具有強有力的推動作用，有助於提升舟山這座“東海之濱”在海內外的國際形象與旅遊吸引力。



東海集團董事長黃楚標表示，航線的開通將為推動舟山與香港兩地互聯互通、經貿合作、人文交流架起一座嶄新的“空中橋梁”，為推動區域經濟高質量發展做出積極貢獻。



香港運輸及物流局副局長廖振新表示，這一航線的開通不僅是兩地交通網絡的一次重要拓展，更是兩地經濟、文化交流合作的全新起點。他堅信，該航線將為兩地的旅遊、商貿以及人文交流注入新的活力。



每周三班來回 單程兩小時多



舟山市副市長方鐵道表示，期待未來舟山與香港的交流合作因這條航線開通而更加緊密。他希望舟山機場積極借鑒國內外先進機場運營經驗，不斷拓展航班航線，為建設多領域民航強省提供有力支撐。