中國市場動能澎湃　奢侈品巨頭振奮

中評社北京11月8日電／據大公報報導，全球經濟增長動能不足背景下，路威酩軒、歷峰、開雲等世界頂級奢侈品集團，一如既往齊聚中國國際進口博覽會（下稱，進博會）。有奢侈品牌高管向大公報表示，通過進博會真切感受到中國市場的澎湃動能，以及中國推動高水平對外開放的堅定決心。



其中，連續五年參展進博會的路威酩軒集團，今年該集團秘書長Marc－Antoine Jamet，與集團旗下軒尼詩、寶格麗等品牌高管齊聚上海，為路威酩軒進博會展館揭幕。展館內集中展示旗下14個代表性品牌，宣示企業及對未來中國市場的宏闊願景。路威酩軒集團進博會代表、家族成員ANTOINE ARNAULT介紹，目前路威酩軒在中國擁有逾1800家精品店和2.1萬名雇員，並已在華投建了美妝亞洲研發中心，“希望通過進博會，不斷加深與中國市場的聯繫”。



“通過連續六年參展進博會，我們深刻感受到中國推動高水平對外開放的堅定決心。”蔻馳亞太區總裁兼首席執行官楊葆焱介紹，“期待通過進博會攜手更多合作夥伴，一道探討時尚產業新機遇”。



中國市場貢獻率高達25%



全球奢侈品巨頭緣何對進博會情有獨鐘？波士頓咨詢公司（BCG）攜手騰訊營銷洞察推出的《中國奢侈品市場洞察報告（2024年版）》預計，2024年中國內地消費者的奢侈品消費規模將達5720億元人民幣，按年增長4%。報告還強調，過去五年，中國市場對全球奢侈品市場的貢獻率始終穩定在20%至25%，是全球奢侈品行業增長的主要“發動機”。