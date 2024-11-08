﻿中方將向湄公河五國發“瀾湄簽證”

中評社北京11月8日電／據大公報報導，據新華社報導：11月7日，國務院總理李強在昆明出席大湄公河次區域經濟合作第八次領導人會議。柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、越南政府首腦和亞洲開發銀行行長出席。李強表示，大湄公河次區域經濟合作機制日益成為中國和湄公河國家共商合作、共促發展的重要平台。中國和湄公河國家要緊密團結協作，在共同發展的道路上堅定攜手前行。



為合條件商務人員發5年多次來華簽證



李強就深化區域合作提出四點建議：一是堅持開放合作，共同推進更高水平、更大規模的雙向開放，打造更有效率、更富活力的超大市場。加快中國─東盟自貿區3.0版升級議定書簽署實施，提升貿易投資便利化水平。二是突出創新引領，支撐和保障創新合作不斷走深走實。積極推動區域電網規劃建設和升級改造，培育壯大區域發展新動能。三是深化融通建設，深入推進基礎設施“硬聯通”，加強在政策、法律、監管、規則、標準等領域“軟聯通”，加快區域經濟一體化進程。中方決定面向湄公河五國頒發“瀾湄簽證”，為符合條件的商務人員審發5年多次來華簽證。四是密切溝通配合，踐行真正的多邊主義，大力推動大湄公河次區域經濟合作同瀾湄合作、三河流域機制、湄公河委員會等機制協調發展，加強與聯合國、亞洲開發銀行、亞洲基礎設施投資銀行等機構的合作，共同落實好聯合國2030年可持續發展議程。



會議通過《大湄公河次區域經濟合作第八次領導人會議宣言》和《大湄公河次區域經濟合作2030創新發展戰略》等成果文件。